На тему мобилизационных мероприятий в Украине высказался представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что украинским бойцам на фронте нужна ротация.
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В ГУР заявили о важности ротации
Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город, и много семей, так или иначе, почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там – это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена. Они, к сожалению, гибнут", – сказал Юсов.
Он отметил, что каждый украинец и украинка могут найти место в Силах безопасности и обороны. По его словам, украинская армия нуждается в специалистах по огромному количеству направлений.
В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях. В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю – каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины,
– сказал Юсов.
В Минобороны заявили, что "служить придется всем"
- Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова недавно заявила, что страну придется защищать каждому украинцу
- По словам Калмыковой, благодаря е-реестру военнообязанных государство сможет видеть человека, даже если его нет в реестре военнообязанных.
- Следовательно, Калмыкова призвала прийти военнообязанных в ТЦК и найти подразделение. Слова замминистра вызвали негативные дискуссии в сети.
- После этого слова Калмыковой объяснил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
- Он сказал, что военнообязанных украинцев призывают, чтобы они самостоятельно посетили ТЦК и СП.
- Фитьо подчеркнул, что мобилизации подлежат мужчины от 18 до 60 лет и чье состояние здоровья позволяет проходить военную службу.