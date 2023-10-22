На тему мобилизационных мероприятий в Украине высказался представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что украинским бойцам на фронте нужна ротация.

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В ГУР заявили о важности ротации

Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город, и много семей, так или иначе, почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там – это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена. Они, к сожалению, гибнут", – сказал Юсов.

Он отметил, что каждый украинец и украинка могут найти место в Силах безопасности и обороны. По его словам, украинская армия нуждается в специалистах по огромному количеству направлений.

В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях. В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю – каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины,

– сказал Юсов.

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