Кроме того, украинцы также должны встать на военный учет, а если этого не сделают, то нарушителей ждет наказание. Что нужно знать об ответственности за нарушение правил военного учета – читайте в материале 24 Канала.

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Что можно получить за нарушение правил постановки на учет

Украинский адвокат Ростислав Кравец рассказал, что, согласно действующему законодательству, украинцам, нарушившим правила постановки на военный учет, угрожает административная ответственность. В частности, эти нарушители будут обязаны заплатить штраф.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях есть статья, которая предусматривает ответственность призывников, военнообязанных и резервистов за нарушение правил военного учета и влечет наложение штрафа от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Умножьте на 17 грн, и вы получите эту сумму (510 – 850 гривен – 24 Канал),

– сказал он.

Кроме того, Кравец отметил, что в действующем законодательстве также предусмотрены сроки, когда могут быть привлечены к административной ответственности. Так, взыскания могут быть наложены не позднее, чем через два месяца со дня совершения правонарушения.

В заключение адвокат отметил, что представители ТЦК и СП, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, уполномочены для составления административных протоколов и направления их для взыскания штрафа.

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