Пока этот проект закона должен подписать Президент Украины Владимир Зеленский, который пока этого не сделал. Что известно об уменьшении призывного возраста для украинцев и на каком этапе сейчас это решение – читайте в материале 24 Канала.

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Законопроект был принят 5 месяцев назад

Согласно закону о военной службе и воинской обязанности украинцы в возрасте от 18 до 27 лет подлежат призыву на срочную военную службу. А мужчины, которым уже исполнилось 27 лет, становятся военнообязанными и подлежат мобилизации в ряды ВСУ.

То есть мобилизовать в украинскую армию могут людей от 27 по 60 лет включительно. В Министерстве обороны Украины отмечали, что такая ситуация нецелесообразна, ведь длительное пребывание на учете призывников во время военного положения, тогда как призыв во время военного состояния отсутствует, приводит к тому, что значительное количество пригодных к службе граждан не может быть мобилизовано в ряды ВСУ.

Пока люди до 27 лет могут идти на фронт только добровольцами и подписать контракт на службу в Вооруженных Силах. Кроме того, военные утверждали, что действующая норма не отвечает требованиям настоящего и устарела.

Наконец, 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за изменения к закону, уменьшив конституционное большинство призывной возраст до 25 лет. Такое решение позволит мобилизовать больше молодых людей в ряды ВСУ, но этот закон так и не заработал.

Зеленский до сих пор не подписал закон

В июне 2023 г. закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передав документ президенту. Однако Владимир Зеленский с 5 июня до сих пор не подписал закон, который принял украинский парламент

Кроме того, журналисты пытались связаться с Офисом Президента относительно того, почему украинский президент до сих пор не подписал этот закон. Однако там отказались давать комментарии на этот счет.

В Украине пока нет необходимости усиливать мобилизацию