Для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг, необходимо явиться в ТЦК СП. Будут ли призывать в армию всех мужчин – объяснил руководитель службы по связям с общественностью командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Будут ли призывать в армию всех мужчин Украины

По словам Фитьо, на сегодняшний день забрать в армию могут мужчин в возрасте 18 – 60 лет, если это позволяет их состояние здоровья.

Для того, чтобы быть готовым исполнять свой долг, необходимо явиться ТЦК СП и обновить свои учетные данные. То есть, если есть какое-либо право на отсрочку – предоставить это право. Чтобы ресурсы, которые сейчас есть в ТЦК СП, использовать правильно,

– подчеркнул эксперт.

Фитьо подчеркнул, что если мужчина фигурирует в военном реестре как призывник, но скрывает информацию о своем заболевании от ТЦК и СП, они не могут быть проинформированы о том, что он не годен к службе.

Когда студента могут мобилизовать

Есть периоды, когда отсрочка не действует для студентов. В частности: