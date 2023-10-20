Еще в феврале 2023 года 44-летний мужчина получил повестку. Он должен был прибыть в первый отдел Изюмского РТЦК и СП. В то же время мужчина решил этого не делать. Вместо этого он выбрал прятаться на даче у своего знакомого.

Обратите внимание В Тернопольской области уклоняющийся отказался от мобилизации из-за страха: повлияло ли это на решение суда

Во время суда мужчина полностью признал свою вину. Он заявил, что не готов взять в руки оружие и нацелить на "человека". Но все мы понимаем, что "люди" в этом контексте – довольно неудачно подобранное существительное.

Суд вынес решение о наказании в виде лишения свободы до 3 лет. Пока он пытается обжаловать приговор.

Сколько уголовных производств открыли в отношении уклоняющихся

В МВД Украины заявили, что по состоянию на октябрь 2023 года открыто более 7 тысяч уголовных производств по уклонению. Министр Игорь Клименко рассказал, что уклоняющиеся в Украине достаточно разные. Некоторые пытаются делать фальшивые документы. Есть и те, кто переодеваются и гримируются, чтобы уехать за границу как женщины.