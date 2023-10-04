Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что уклонисты есть разные. Некоторые из них даже переодеваются в женщин.
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Сколько уголовных производств открыто на уклонистов
Клименко рассказал, что в отношении уклонистов от мобилизации возбуждено более 7 тысяч уголовных производств. По его словам, в Украине это пытаются контролировать, насколько это возможно.
У нас свыше 7 тысяч уголовных производств, и половина подозрений – для уклонистов. У нас уклонисты есть разные, делают поддельные документы на женщин, переодеваются в женщин и пытаются переехать в транспорте через государственную границу,
– отметил министр.
Что ждет уклонистов от мобилизации в Украине
- Напомним, что массовые проверки ВЛК обнаружили тот факт, что украинцы покупали фиктивные справки о своей непригодности к службе.
- Михаил Подоляк рассказал, что уклонисты, которые приобрели фиктивные справки и выехали с их помощью за границу, будут иметь проблемы с судом. По его словам, соответствующий документ – "проявление коррупционного действия".
- Кстати, Федор Вениславский недавно предложил начать процесс экстрадиции. Однако этот процесс является сложным и хлопотным. Для экстрадиции гражданина Украины с иностранной территории крайне важно зарегистрировать уголовное производство и установить личность подозреваемого в преступной деятельности.
- Несколько стран уже отреагировали на это. Так, Чехия, Венгрия, Австрия и Германия заявили о своем отказе выдавать уклонистов из-за противоречий с внутренним законодательством.