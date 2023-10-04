Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он подчеркнул, что уклонисты есть разные. Некоторые из них даже переодеваются в женщин.

Интересно Переправка уклонистов за границу: по делу фигурирует фонд жены "слуги" Львовской области

Сколько уголовных производств открыто на уклонистов

Клименко рассказал, что в отношении уклонистов от мобилизации возбуждено более 7 тысяч уголовных производств. По его словам, в Украине это пытаются контролировать, насколько это возможно.

У нас свыше 7 тысяч уголовных производств, и половина подозрений – для уклонистов. У нас уклонисты есть разные, делают поддельные документы на женщин, переодеваются в женщин и пытаются переехать в транспорте через государственную границу,

– отметил министр.

Что ждет уклонистов от мобилизации в Украине