Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він наголосив, що ухилянти є різні. Деякі з них навіть переодягаються в жінок.
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Скільки кримінальних проваджень відкрито на ухилянтів
Клименко розповів, що стосовно ухилянтів від мобілізації порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень. За його словами, в Україні це намагаються контролювати, наскільки це можливо.
У нас понад 7 тисяч кримінальних проваджень, і половина підозр – для ухилянтів. У нас ухилянти є різні, роблять підробні документи на жінок, переодягаються в жінок і намагаються переїхати в транспорті через державний кордон,
– зазначив міністр.
Що чекає на ухилянтів від мобілізації в Україні
- Нагадаємо, що масові перевірки ВЛК виявили той факт, що українці купували фіктивні довідки про свою непридатність до служби.
- Михайло Подоляк розповів, що ухилянти, які придбали фіктивні довідки та виїхали з їхньою допомогою за кордон, матимуть проблеми з судом. За його словами, відповідний документ – "прояв корупційної дії".
- До речі, Федір Веніславський нещодавно запропонував розпочати процес екстрадиції. Однак цей процес є складним і клопітким. Для екстрадиції громадянина України з іноземної території вкрай важливо зареєструвати кримінальне провадження та встановити особу підозрювану у злочинній діяльності.
- Кілька країн вже відреагували на це. Так, Чехія, Угорщина, Австрія та Німеччина заявили про свою відмову видавати ухилянтів через суперечності з внутрішнім законодавством.