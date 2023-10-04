Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він наголосив, що ухилянти є різні. Деякі з них навіть переодягаються в жінок.

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Скільки кримінальних проваджень відкрито на ухилянтів

Клименко розповів, що стосовно ухилянтів від мобілізації порушено понад 7 тисяч кримінальних проваджень. За його словами, в Україні це намагаються контролювати, наскільки це можливо.

У нас понад 7 тисяч кримінальних проваджень, і половина підозр – для ухилянтів. У нас ухилянти є різні, роблять підробні документи на жінок, переодягаються в жінок і намагаються переїхати в транспорті через державний кордон,

– зазначив міністр.

Що чекає на ухилянтів від мобілізації в Україні