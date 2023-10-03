Дружина нардепа від "Слуги народу" Юрія Камельчука з Львівської області є співзасновницею фонду, який фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон. Мовиться про Тетяну Камельчук.

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Виїзд по гуманітарку в один бік: як "Фонд родини Камельчуків" засвітився у справі ухилянтів

У липні цього року нардепка Людмила Марченко разом зі своєю помічницею за 5 300 доларів пообіцяла громадянину внести його дані в інформаційну систему "Шлях" для виїзду за кордон.

Згідно з даними ВАКС, у цій справі лист-звернення скеровувала благодійна організація "Фонд родини Камельчуків", співзасновницею якої є дружина нардепа від "Слуги народу" з Львівщини Юрія Камельчука.

Військовозобов'язаного фонд вказував, як "волонтера", який займається перевезенням гуманітарного вантажу. Саме на підставі документів від цієї організації Київська ОВА надала дозвіл згаданому чоловікові на виїзд.

Після отримання дозволу помічниця нардепки зустрілась з громадянином та отримала від нього другу частину обумовлених коштів – 2 800 доларів, які згодом передала Марченко.

"Фонд родини Камельчуків" Благодійна організація, зареєстрована у Києві у 2021 році. Її співзасновницями є дві мешканки Червонограда – Тетяна Камельчук, яка є жінкою нардепа Юрія Камельчука, та Ірина Богачова. На сайті фонду вказано, що організація "надає підтримку та фінансування нужденним дітям на території всієї України", а під час повномасштабної війни фонд зосередився на отриманні та передачі гуманітарної допомоги з-за кордону. Про це свідчать дані YouControl.

Камельчук каже, що лист-звернення могли підробити

Спочатку Юрій Камельчук відмовився коментувати журналістам причетність фонду до справи ухилянтів. Він сказав, що не може давати роз'яснення без дозволу слідчих чи органів НАБУ, "інакше це може зашкодити розслідуванню".

Однак за кілька хвилин нардеп перетелефонував та заперечив причетність "Фонду родини Камельчуків" до справи, заявивши, що там не оформляли подібних довідок. Він припустив, що хтось підробив лист-звернення для виїзду ухилянта від імені його благодійної організації.

Що передувало