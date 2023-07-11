За свої послуги з забезпечення перетину кордону підозрювані вимагали 5,3 тисячі доларів США, тобто понад 190 тисяч гривень. Обом жінкам САП та НАБУ вже повідомили про підозру.

Варте уваги Справа Князєва: суд залишив ексголову Верховного Суду під вартою

Дозвіл надали як волонтеру

Під час досудового розслідування слідчі встановили, що депутатка спільно зі своєю помічницею пообіцяла посприяти українцеві у виїзді за кордон за грошову винагороду. За 5,3 тисячі доларів вони повинні були:

забезпечити прийняття рішення про дозвіл на виїзд за межі України уповноваженими особами обласної військової адміністрації,

забезпечити внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

У подальшому співучасниками організовано надіслання звернення благодійної організації до однієї з районних військових адміністрацій, на підставі чого ОВА прийнято рішення про надання дозволу вказаному громадянину на проїзд як волонтера через державний кордон України з метою перевезення гуманітарного вантажу на територію України,

– повідомили у САП.

Коли дозвіл на перетин кордону жінки таки отримали, помічниця народної депутатки 5 липня зустрілась з замовником та отримала від нього другу частину обумовлених коштів у сумі 2800 доларів США. Саме після отримання другого "траншу" НАБУ та САП викрили злочин.

Посадовиці торгували дозволом на перетин кордону: відео

Жінкам загрожує позбавлення волі

Як повідомили в НАБУ, у вівторок, 11 липня, прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народній депутатці у зловживанні впливом. Натомість її помічниці повідомили про підозру раніше, 9 липня.

Дії посадовиць уже кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

частиною 2 статті 28 "Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою",

частиною 2 статті 369-2 "Зловживання впливом".

Зауважимо, що згідно з ККУ, таке правопорушення карається штрафом від 2 000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Наразі триває досудове розслідування. Слідство встановлює інші можливі епізоди злочинної діяльності осіб.

Хто міг торгувати виїздом за кордон