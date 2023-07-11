За свои услуги по обеспечению пересечения границы подозреваемые требовали 5,3 тысяч долларов США, то есть более 190 тысяч гривен. Женщинам САП и НАБУ уже сообщили о подозрении.
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Разрешение предоставили как волонтеру
В ходе досудебного расследования следователи установили, что депутат совместно со своей помощницей пообещала посодействовать украинцу в выезде за границу за денежное вознаграждение. За 5,3 тысячи долларов они должны были:
- обеспечить принятие решения о разрешении на выезд за пределы Украины уполномоченными лицами областной военной администрации,
- обеспечить внесение соответствующих сведений в информационную систему "Путь".
В дальнейшем соучастниками организовано послание обращения благотворительной организации в одну из районных военных администраций, на основании чего ОВА принято решение о предоставлении разрешения указанному гражданину на проезд в качестве волонтера через государственную границу Украины с целью перевозки гуманитарного груза на территорию Украины,
– сообщили в САП.
Когда разрешение на пересечение границы женщины получили, помощница народной депутатки 5 июля встретилась с заказчиком и получила от него вторую часть оговоренных средств в сумме 2800 долларов США. Именно после получения второго "транша" НАБУ и САП разоблачили преступление.
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Женщинам грозит лишение свободы
Как сообщили в НАБУ, во вторник, 11 июля, прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народной депутатке в злоупотреблении влиянием. Ее помощнице сообщили о подозрении ранее, 9 июля.
Действия должностных лиц уже квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- части 2 статьи 28 "Совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору",
- части 2 статьи 369-2 "Злоупотребление влиянием".
Отметим, что согласно УКУ, такое правонарушение карается штрафом от 2 000 до 5500 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следствие устанавливает другие возможные эпизоды преступной деятельности лиц.
Кто мог торговать выездом за границу
- Ранее, 5 июля, НАБУ и САП разоблачили помощника действующей нардепки на получении взятки за внесение данных в систему "Путь". После этого детективы проверяли возможную причастность народной избранницы к совершению преступления. Для этого они проводили безотлагательный обыск по месту жительства депутата в Тернопольской области.
- Отметим, что фотография с купюрами, опубликованная тогда в НАБУ, совпадает с кадрами на видео, продемонстрированном выше. Так что речь может идти о Людмиле Марченко – народной избраннице от "Слуги народа".
- Это не первый раз, когда правоохранители фиксировали существенные злоупотребления через систему "Путь". Именно поэтому по состоянию на лето 2023 года уже усилили контроль за выездом мужчин через нее. Доступ к системе временно прекратили по меньшей мере 38 лицензиатам.