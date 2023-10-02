Посадовці займалися корупцією з листопада 2022 року. Тепер їм повідомлять про підозру, передає 24 Канал.

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Грошей як сміття

Чоловіків затримали після отримання ними третього "траншу" незаконних коштів. Вони саме отримали 1,4 мільйона гривень, аж раптом "завітали" СБУ і НАБУ.

Відомо, що мер Сум і директор департаменту інфраструктури Сум вимагали хабарі від місцевих підприємців. Щоб спокійно та без перешкод працювати, доводилося платити.

Зокрема компанія, яка займалася вивезенням сміття, мала сплачувати "данину" чиновникам, до того ж немалу – 2 мільйони 130 тисяч гривень. Якщо бізнес відмовлявся давати хабарі, посадовці погрожували створити труднощі в роботі.

Також платили за те, щоб місцева влада встановила для компанії економічно обґрунтований тариф на поводження з побутовими відходами.

Суму в 2 мільйони 130 тисяч гривень підприємці передавали з листопада 2022 року аж по жовтень 2023 року. 2 жовтня бізнесмени передали третю частину незаконної вигоди, 1,4 мільйона гривень.

Чиновникам мають повідомити про підозру та обрати їм запобіжний захід. Стаття – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, це від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Захід стурбований корупцією в Україні