Чиновники занимались коррупцией с ноября 2022 года. Теперь им сообщат о подозрении.

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Денег как мусора

Мужчины были задержаны после получения ими третьего "транша" незаконных средств. Они как раз получили 1,4 миллиона гривен, как вдруг нагрянули СБУ и НАБУ.

Известно, что мэр Сум и директор департамента инфраструктуры Сум требовали взятки от местных предпринимателей. Чтобы спокойно и беспрепятственно работать, приходилось платить.

В частности, компания, которая занималась вывозом мусора, должна была платить "дань" чиновникам, к тому же достаточно большую – 2 миллиона 130 тысяч гривен. Если бизнес отказывался давать взятки, чиновники угрожали создать трудности в работе.

Также платили за то, чтобы местные власти установили для компании экономически обоснованный тариф на обращение с бытовыми отходами.

Сумму в 2 миллиона 130 тысяч гривен предприниматели передавали с ноября 2022 года по октябрь 2023 года. 2 октября бизнесмены передали третью часть незаконной выгоды, 1,4 миллиона гривен.

Чиновникам должны сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. Статья – принятие предложения, обещания или неправомерной выгоды должностным лицом, это от двух до четырех лет лишения свободы.

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