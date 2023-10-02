Чиновники занимались коррупцией с ноября 2022 года. Теперь им сообщат о подозрении.
Смотрите также Какой ключевой сигнал для открытия переговоров о членстве Украины в ЕС: Кулеба ответил
Денег как мусора
Мужчины были задержаны после получения ими третьего "транша" незаконных средств. Они как раз получили 1,4 миллиона гривен, как вдруг нагрянули СБУ и НАБУ.
Известно, что мэр Сум и директор департамента инфраструктуры Сум требовали взятки от местных предпринимателей. Чтобы спокойно и беспрепятственно работать, приходилось платить.
В частности, компания, которая занималась вывозом мусора, должна была платить "дань" чиновникам, к тому же достаточно большую – 2 миллиона 130 тысяч гривен. Если бизнес отказывался давать взятки, чиновники угрожали создать трудности в работе.
Также платили за то, чтобы местные власти установили для компании экономически обоснованный тариф на обращение с бытовыми отходами.
Сумму в 2 миллиона 130 тысяч гривен предприниматели передавали с ноября 2022 года по октябрь 2023 года. 2 октября бизнесмены передали третью часть незаконной выгоды, 1,4 миллиона гривен.
Чиновникам должны сообщить о подозрении и избрать им меру пресечения. Статья – принятие предложения, обещания или неправомерной выгоды должностным лицом, это от двух до четырех лет лишения свободы.
Запад обеспокоен коррупцией в Украине
- Издание Politico пишет, что лояльность к взяточникам подрывает доверие к государственным институтам Украины, особенно если подкуп происходит на высоких должностях. Америка усиливает давление на украинские власти в этом вопросе, хотя и не признает этого публично.
- Однако "список реформ", присланный Белым домом, можно считать своеобразным выходом антикоррупционеров из тени и прямым призывом прекратить брать и давать взятки. Там речь идет об уменьшении влияния олигархов и изменениях в финансовой системе.
- Украина реагирует на пожелания партнеров. Например, увольнением министра обороны Резникова, попавшего в скандалы с куртками и яйцами, и судебными процессами против Коломойского.