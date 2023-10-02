Также в документе есть новые подробности планов Соединенных Штатов на реформы в Украине. Как утверждает Politico, администрация Джозефа Байдена считает, что коррупция на топ-ровне может поколебать поддержку украинской борьбы против агрессора.

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Каковы предостережения США

Месяц назад Вашингтон опубликовал 22-страничный документ, который касается его стратегии по отношению к Украине. Однако, как утверждают журналисты, засекреченная его часть в три раза больше и значительно резче в оценках.

Проанализировав ее, можно сделать вывод, что чиновники Соединенных Штатов обеспокоены коррупцией в Украине гораздо больше, чем они публично признают. В частности, в документе утверждают, что "толеровка коррупции высокого уровня подрывает доверие общества и иностранных лидеров к правительству".

В течение месяцев войны в частных разговорах Джозеф Байден ограничивался беглыми упоминаниями об этой проблеме в общении с Киевом. Американский президент стремился показать свою солидарность с Украиной и не давать маленькой группе республиканцев почву для критики оказания помощи.

Однако теперь Вашингтон усилил давление на Киев, как публично, так и непублично. Примером этого можно считать сентябрьскую встречу Джейка Салливана с украинскими антикоррупционерами и обнародование письма Белого Дома с перечнем необходимых реформ.

Важно! Как утверждает Politico, эти намеки США не остались без внимания украинских властей. В частности, увольнение министра обороны Алексея Резникова и его заместителей рассматривают как своеобразный месседж Западу по поводу решимости Украины в борьбе с коррупцией.

Каких дополнительных меры ожидают Соединенные Штаты

Как объяснено в Интегральной стратегии по Украине, реформы, предложенные США, направлены на то, чтобы "помочь органам национальной безопасности выполнять задачи независимо от центральной власти" и "уменьшить возможности для коррупции".

Среди прочего, США стремятся увидеть изменения в следующих областях:

Внедрение стандартов НАТО в Вооруженных Силах Украины . В частности это касается увеличения сержантского состава, а также внедрения натовской терминологии в украинские оборонные документы. Также Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина смогла нарастить производство собственного оружия и создала благоприятную среду для военных стартапов.

. В частности это касается увеличения сержантского состава, а также внедрения натовской терминологии в украинские оборонные документы. Также Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина смогла нарастить производство собственного оружия и создала благоприятную среду для военных стартапов. Деолигархизация и уменьшение влияния олигархов на украинскую политику . Особенно Соединенные Штаты отмечают энергетический и горнодобывающий секторы, деолигархизацию которых считают "ключевым фактором в восстановлении Украины". Также от нашего государства ожидают децентрализации контроля над энергетическим сектором.

. Особенно Соединенные Штаты отмечают энергетический и горнодобывающий секторы, деолигархизацию которых считают "ключевым фактором в восстановлении Украины". Также от нашего государства ожидают децентрализации контроля над энергетическим сектором. Изменения в финансовой системе . США призывают украинское правительство "увеличить кредитование для поддержки предпринимательства" и уменьшить роль государства в банковском секторе. Важным требованием Соединенных Штатов в этом отношении Politico называет "возвращение Альфа-Банка в частную собственность".

. США призывают украинское правительство "увеличить кредитование для поддержки предпринимательства" и уменьшить роль государства в банковском секторе. Важным требованием Соединенных Штатов в этом отношении Politico называет "возвращение Альфа-Банка в частную собственность". Изменения в судебной системе . Соединенные Штаты ожидают, что Украина сможет избрать более 2000 новых судей для того, чтобы увеличить скорость рассмотрения дел и ускорить рассмотрение более 9000 жалоб на судебные правонарушения.

. Соединенные Штаты ожидают, что Украина сможет избрать более 2000 новых судей для того, чтобы увеличить скорость рассмотрения дел и ускорить рассмотрение более 9000 жалоб на судебные правонарушения. США стремятся усилить свои связи с Украиной. С этой целью Вашингтон стремится поддерживать изучение английского в украинских школах, а также увеличить свое представительство в Украине, когда для этого будут соответствующие обстоятельства.

Что известно о переговорах между США и Украиной по реформам