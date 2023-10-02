Про це міністр закордонних справ України сказав на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Кулеба запевнив, що консенсус з приводу майбутнього членства України в ЄС однозначно є, інформує 24 Канал.

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Кулеба розповів про сигнали до ЄС

Очільник МЗС України наголосив, що в Києві пройшло перше в історії засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу. За його словами, такий формат засідання є більш ніж промовистим сигналом про майбутнє нашої держави в організації.

Кулеба наголосив, що ця зустріч була про набуття Україною членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що щодо цього питання за столом відчувався консенсус і питання вступу нашої держави туди лише потребує часу.

Всі налаштовані рухатися вперед з максимальною швидкістю, з урахуванням усіх реформ, які проводить Україна. І наш сьогоднішній ключовий сигнал з цього приводу був у тому, що ми виконаємо ті 7 рекомендацій, які були озвучені європейською комісією для відкриття переговорів про членство,

– сказав міністр.

Крім цього, Кулеба сказав, що очікує, що всі виконані українською стороною вимоги будуть оцінені чесно та прозоро. До того ж він сподівається, що не буде висунуто додаткових вимог для нашої держави по вступу до ЄС.

Глава МЗС висловився про реформу ЄС та "неповне членство" України

Очільник МЗС наголосив, що, на його думку, в Європейському Союзі є усвідомлення, що реформа ЄС не може бути нескінченною і що вона повинна мати осмислені часові рамки.

"Наш сигнал Європейському Союзу, який ми говоримо на всіх рівнях, полягає в тому, що за жодних обставин не можна допустити ситуації, щоб реформа Європейського Союзу використовувалася, як інструмент гальмування набуття членства в ЄС України й інших країн-кандидатів", – сказав Кулеба.

Крім того, він також зазначив, що не отримував жодних пропозицій щодо альтернатив вступу України до ЄС. Крім того, глава МЗС наголосив, що не чув про ймовірну пропозицію Німеччини й Франції взяти Україну до ЄС на правах "неповного членства", слова міністра також підтвердив і високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Коли Україна буде готова до членства в ЄС