Всеукраинский совет церквей советует привлекать таких верующих к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований. В частности, об этом говорили на встрече Совета церквей с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Отдельное внимание участники встречи уделили деятельности священнослужителей во время войны, в частности, как капелланов в учреждениях здравоохранения и военных капелланов.

"Вместо уголовного преследования таких верующих будет целесообразно привлечь их к работе по усилению обороноспособности государства за пределами военных формирований", - заявили в совете.

Отказ от службы по религиозным убеждениям

Часть военнообязанных, отказывающихся участвовать в обороне государства, аргументируют это религиозными запретами. Кое-кого из таких привлекли к уголовной ответственности за уклонение от службы.

К примеру, суд назначил год заключения 40-летнему Михаилу Яворскому, который говорил, что хочет поддержать Украину, но только согласно "библейским принципам".