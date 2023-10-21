Всеукраїнська рада церков радить натомість залучати таких вірян до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань. Зокрема, про це говорили на зустрічі Ради церков з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Зазначають, що окрему увагу учасники зустрічі приділили діяльності священнослужителів під час війни, зокрема як капеланів у закладах охорони здоров'я та військових капеланів.

"Замість кримінального переслідування таких вірян, буде доцільно залучити їх до роботи з посилення обороноздатності держави за межами військових формувань", – заявили в раді.

Відмова від служби за релігійними переконаннями

Частина військовозобов'язаних, які відмовляються брати участь в обороні держави, аргументують це релігійними заборонами. Декого з таких притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від служби.

Наприклад, суд призначив рік ув'язнення 40-річному Михайлу Яворському, який казав, що хоче підтримати Україну, але лише згідно з "біблійними принципами".