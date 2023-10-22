Крім цього, українці також мають встати на військовий облік, а якщо цього не зроблять, то порушників чекає покарання. Що треба знати про відповідальність за порушення правил військового обліку – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Що можна отримати за порушення правил постановки на облік
Український адвокат Ростислав Кравець розповів, що, згідно з чинним законодавством, українцям, які порушили правила постановки на військовий облік загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, ці порушники будуть зобов'язані сплатити штраф.
У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510 – 850 гривень – 24 Канал),
– сказав він.
Крім того, Кравець наголосив, що у чинному законодавстві також передбачені терміни, коли можуть бути притягнення до адміністративної відповідальності. Так, стягнення можуть накласти не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення.
Наостанок адвокат зауважив, що представники ТЦК та СП, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені для складання адміністративних протоколів і направлення їх для стягнення штрафу.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон про зменшення призовного віку в нашій державі з 27 до 25 років. Відповідно наразі до лав ЗСУ можуть мобілізувати лише громадян від 27 по 60 років, включно.
- Водночас член Комітету з питань нацбезпеки та оборони Федір Веніславський розповів, що в Україні наразі немає потреби пришвидшувати темпи мобілізації. Однак він наголосив, що процес мобілізації триває, зокрема, є потреба у формуванні нових резервів для деокупації територій.
- До того ж начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо закликав українців самостійно приходити до ТЦК та СП, щоб оновити особисті дані. Це дозволить державі бачити ті резерви, які у неї наразі наявні.