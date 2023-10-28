Так, сейчас продолжаются плановые мобилизационные мероприятия. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
Важно Мобилизация в ноябре: сколько раз могут отправлять на ВЛК и можно ли отказаться
Будут ли усиливать мобилизацию
"Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно – каждый день, потому что те потери: и санитарные, и необратимые, нуждаются в пополнении", – пояснил Вениславский.
В частности, и для формирования новых подразделений для освобождения нашей страны. В таком режиме мобилизация продолжается фактически с лета прошлого года. За последние несколько месяцев существенных изменений, которые бы заставили усилить мобилизацию в Украине, не было.
На данный момент нет оснований для того, чтобы интенсифицировать мобилизацию,
– подытожил народный депутат.
Вениславский сказал, будет ли усиление мобилизации: смотрите видео
Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная Рада зарегистрировала проект закона, который может отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования. Нардеп Сергей Рахманин заметил, даже если такой законопроект примут – вряд ли это будет иметь существенное влияние, ведь говорится не об очень больших цифрах.
- В Украине появилась инициатива, по которой военнообязанные, незаконно покинувшие территорию государства после полномасштабного вторжения, должны уплатить штраф 25 тысяч гривен за каждый месяц. Однако вряд ли такую инициативу действительно внедрят.
- В настоящее время продолжаются изменения по прохождению военно-врачебных комиссий, в частности сокращают сроки медосмотра. Какие изменения предполагаются – читайте в материале.