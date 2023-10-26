Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в интервью "Украинской правде" рассказал, что действительно многие пошли получать второе высшее образование для того, чтобы избежать мобилизации. Он также объяснил, что изменит принятие нового проекта закона, пишет 24 Канал.

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Что изменит отмену отсрочки для соискателей второго высшего образования

Народный депутат сказал, что действительно во время войны определенное количество людей внезапно решило получить второе высшее образование. По его словам, достаточно большая часть этих студентов пошли учиться для того, чтобы избежать мобилизации.

Но если в дальнейшем этот запрет будет узаконен, я не думаю, что это существенно повлияет на мобилизационный ресурс (вряд ли будут очень большие цифры). Во-вторых, Конституция запрещает обратное действие закона. То есть запретить людям (получать второе высшее образование – 24 Канал), которые уже сделали этот шаг – я не представляю, как это можно будет сделать,

– объяснил политик.

Следует заметить, что Сергей Рахманин также объяснял, почему обсуждают мобилизацию молодых. В частности, этого требуют определенные свойства боя. Так, бойцам нужно идти на штурмовые действия 8 – 10 километров пешком с оружием, боекомплектом, питанием, бронежилетом и без паузы начинать штурм. Это достаточно тяжелая нагрузка для старших мужчин.

Кроме того, нардеп сказал, что сейчас война становится более современной. В частности, военные используют дроны и компьютерные программы.

Что нужно для полноценных ротаций бойцов