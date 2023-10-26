Украина сейчас не в состоянии это потянуть. Об этом заявил народный депутат и член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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У нас физически нет возможности для того, чтобы ротировать бригады полноценно, как это происходило в условиях АТО, ООС. Для этого нужно иметь гораздо большие вооруженные силы. Мы сейчас не в состоянии этого потянуть просто,

– заявил Рахманин.

Он пояснил, что в Украине бригады очень редко выводятся далеко. Обычно они отводятся на две-три недели во вторую или третью линию, где они просто выдыхают, пополняют минимально личный состав, вооружение и снова выводятся на линию боевого столкновения.

На сегодняшний день не хватает мобилизационного ресурса.

"Мы можем создать определенный мобилизационный ресурс – еще одну бригаду (мотопехотную, механизированную или, например, десантно-штурмовую). А вооружать ее чем? А вышколивать ее как и когда, и кем?" – отметил нардеп.

Рахманин добавил, что в первой половине 2022 года среди попавших в Сил обороны было около 400 тысяч добровольцев. Это – огромная цифра.

Это – невероятная цифра. Но, по большому счету, все, кто хотел добровольно уйти, они уже кончились,

– подчеркнул депутат.

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Рахманин ранее заявил, что Украина могла бы мобилизовывать не только в ряды ВСУ. Также можно было бы набирать людей на предприятия военно-промышленного комплекса.

Так, нардеп размышляет над тем, чтобы подать эту законодательную инициативу. В то же время он "нет особых надежд, что это с пониманием встретят".