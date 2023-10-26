В интервью "Украинской правде" член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин поделился своим мнением. Он считает, что мобилизовать можно не только в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Хочет мобилизовывать на предприятия ВПК

По его словам, наше государство могло бы мобилизовывать не только в ряды ВСУ. Также можно было набирать людей на предприятия военно-промышленного комплекса.

На многих предприятиях недостаточно квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Его могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая его профессию и квалификацию, его следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет,

– заметил он.

Рахманин добавил, что рассуждает о том, чтобы соответствующую законодательную инициативу подать. В то же время он "нет особых надежд, что это с пониманием встретят".

В интервью он рассказал, что в ряде регионов мобилизация сократилась существенно. С чем это связывает Рахманин.

Уровень мобилизации сократился

Рахманин обратил внимание на то, что в некоторых областях уволили и заменили председателей ТЦК. И это стало причиной того, что выполнение мобилизационных планов упало в разы. Он предполагает, что это связано с тем, что новоприбывшие военные еще не понимают, как структура работает.

По его словам, в некоторых областях раньше процент был 80. Теперь же говорится о 10. То есть сократилось выполнение мобилизационного плана в 8 раз.

Он добавил, что ранее самая тяжелая ситуация с выполнением мобилизационных планов была ранее в западных регионах и Одесской области. Все это связано с коррупцией.

С одной стороны, была определенная часть людей, которые имели возможность откупиться, а с другой стороны, план как-то нужно было выполнять и кого-то хватали на улице. А были регионы, где этот план выполнялся на 80%, 90%, 95%,

– рассказал Рахманин.

Рахманин добавил, что новые главы ТЦК имеют нулевой уровень восприятия коррупции. В то же время, они не могут справиться со всей нормативной базой военкомата. Ведь речь идет о большом количестве бумаг. И для того, чтобы понять, как все работает, необходимо не менее трех месяцев.