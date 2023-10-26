В інтерв'ю "Українській правді" член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін поділився своїми думками. Він вважає, що мобілізувати можна не лише до лав Збройних Сил України.

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Хоче мобілізовувати на підприємства ВПК

За його словами, наша держава могла б мобілізовувати не лише до лав ЗСУ. Також можна було б набирати людей на підприємства військово-промислового комплексу.

На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема,

– зауважив він.

Рахманін додав, що міркує над тим, щоб відповідну законодавчу ініціативу подати. Водночас він "не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть".

Водночас в інтерв'ю він розповів, що у низці регіонів мобілізація скоротилася суттєво. З чим це пов'язує Рахманін.

Рівень мобілізації скоротився

Рахманін звернув увагу на те, що в деяких областях звільнили та замінили голів ТЦК. І це стало причиною того, що виконання мобілізаційних планів упало у рази. Він припускає, що це пов'язано з тим, що новоприбулі військкоми ще не розуміють, як структура працює.

За його словами, в деяких областях раніше відсоток був 80. Тепер же мовиться про 10. Себто, скоротилося виконання мобілізаційного плану у 8 разів.

Він додав, що раніше найважчою ситуацією з виконанням мобілізаційних планів була раніше у західних регіонах і Одеській області. Все це пов'язано з корупцією.

З одного боку, була певна частина людей, які мали можливість відкупитися, а з іншого боку план якось треба було виконувати і когось хапали на вулиці. А були регіони, де цей план виконувався на 80%, 90%, 95%,

– розповів Рахманін.

Рахманін додав, що нові глави ТЦК мають нульовий рівень сприйняття корупції. Водночас вони не можуть впоратися з усією нормативною базою військкомату. Адже йдеться про велику кількість паперів. І задля того, щоб зрозуміти як все працює, необхідно щонайменше три місяці.