Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Они могут быть мобилизованы в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья, информирует 24 Канал. Также на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.

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Изменения с 1 ноября

В военный центр или консульское учреждение по новому месту жительства должны обратиться лица, которые:

меняют место жительства;

переезжают в другие города, регионы или зарубежные страны.

Об этом пишет 1+1. Цель – личная регистрация по военной службе. Срок такого обращения отведен в 7 дней.

С 1 ноября могут мобилизовать таких военнообязанных:

от 18 до 60 лет , которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт, находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы, лица с инвалидностью, которых ВЛК признает пригодными или ограниченно пригодными, но по их собственному желанию;

, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт, находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы, лица с инвалидностью, которых ВЛК признает пригодными или ограниченно пригодными, но по их собственному желанию; в возрасте от 18 до 27 лет , которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;

, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными; женщины , которые стоят на военном учете;

, которые стоят на военном учете; лица, исключенные из списка военнообязанных и исключенных с военного учета в случае если ВЛК считает их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

Правила могут меняться в случае продолжения военного положения и действия общей мобилизации после 15 ноября.

Отметим, что отсрочку от мобилизации можно получить по пяти категориям. В частности, здоровье, из-за профессиональной деятельности, бронированию, по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием.

Впрочем, сейчас в Верховной Раде рассматривают несколько законопроектов. Одни из них предлагают увеличить количество категорий лиц, имеющих право на отсрочку, а другие – уменьшить.

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