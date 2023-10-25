Так, отсрочку от призыва предоставляют по состоянию здоровья, через профессиональную деятельность, бронирование , по семейным обстоятельствам, для получения образования и для занятия наукой и преподаванием.

Смотрите также Мобилизация в Украине: юрист объяснила, как можно обжаловать решение ВЛК Кого не призывают в ноябре Больше оснований для отсрочки предусмотрено по семейным обстоятельствам. Так, мобилизации не подлежат: женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 18 лет;

родители, опекуны, попечители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

лица, которые должны ухаживать за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным а также лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе - в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.

Какие изменения в отношении отсрочки от мобилизации можно ожидать

В настоящее время в Раде рассматривают несколько законопроектов, одни из которых предлагают увеличить количество лиц, подлежащих отсрочке от мобилизации, а другие – уменьшить.

Так, например, законопроект №10093 предусматривает добавление новых оснований для увольнения и отсрочки. Авторы этого документа отмечают, что в соответствии с действующим законодательством лица, которые могут уволиться со службы, не могут получить отсрочку и наоборот. Поэтому они предлагают разрешить и отсрочку, и увольнение следующим категориям лиц: