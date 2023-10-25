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Кого не призывают в ноябре
Больше оснований для отсрочки предусмотрено по семейным обстоятельствам. Так, мобилизации не подлежат:
- женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка младше 18 лет;
- родители, опекуны, попечители, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- лица, которые должны ухаживать за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), нуждающимися в постоянном уходе;
- имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;
- опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным а также лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе - в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время отпора и сдерживания вооруженной агрессии России.
Какие изменения в отношении отсрочки от мобилизации можно ожидать
В настоящее время в Раде рассматривают несколько законопроектов, одни из которых предлагают увеличить количество лиц, подлежащих отсрочке от мобилизации, а другие – уменьшить.
Так, например, законопроект №10093 предусматривает добавление новых оснований для увольнения и отсрочки. Авторы этого документа отмечают, что в соответствии с действующим законодательством лица, которые могут уволиться со службы, не могут получить отсрочку и наоборот. Поэтому они предлагают разрешить и отсрочку, и увольнение следующим категориям лиц:
- усыновители детей, которые во время усыновления были детьми сиротами или детьми, лишенными родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;
- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
- беременные женщины;