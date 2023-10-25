Так, відстрочку від призову надають за станом здоров’я, через професійну діяльність, бронювання, за сімейними обставинами, для здобуття освіти і для заняття наукою та викладанням.

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Кого не призовуть у листопаді

Найбільше підстав для відстрочки передбачено за сімейними обставинами. Так, мобілізації не підлягають:

жінки та чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину молодшу за 18 років;

батьки, опікуни, піклувальники, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які мусять доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною а також особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду ― у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції.

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час відсічі і стримування збройної агресії Росії.

На які зміни щодо відстрочки від мобілізації можна очікувати

Наразі у Раді розглядають декілька законопроєктів, одні з яких пропонують збільшити кількість осіб, які підлягають відстрочці від мобілізації, а інші – зменшити.

Так, наприклад, законопроєкт № 10093 передбачає додавання нових підстав для звільнення і відстрочки. Автори цього документу зазначають, що відповідно до чинного законодавства особи, які можуть звільнитися зі служби, не можуть отримати відстрочку, і навпаки. Тому вони пропонують дозволити і відстрочку, і звільнення таким категоріям осіб:

усиновлювачі дітей, які на час усиновлення були дітьми сиротами або дітьми, позбавленими батьківського піклування, віком до 18 років;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

вагітні жінки;

Тим часом народні депутати пропонують позбавити права на відстрочку деяких студентів, аспірантів та асистентів-стажерів, старших 30 років. Інші посадовці домагаються, щоб відстрочку від мобілізації надавали незалежно від віку чоловікам, які здобувають другу чи третю освіту за спеціальностями, які МОН визначить важливими для відбудови країни.