Для бронювання підприємство мають бути критично необхідними для функціонування економіки, або ж країни в цілому. Для цього вони повинні відповідати певним критеріям.

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Як відбувається бронювання

Наразі в Україні дві категорії підприємств, установ та організацій мають право бронювати військовозобов'язаних співробітників. Це стосується компаній, які мають важливе значення для економіки та критичної інфраструктури.

Однак навіть вони не мають право бронювати всіх співробітників – передбачено, що отримати відстрочку можуть не більш як 50% всіх військовозобов'язаних. У деяких випадках це число може збільшитися – якщо організація обгрунтує, чому їй необхідно більше місць.

Розгляд заявки на бронювання співробітника відбувається протягом днів. Після цього відповідна особа має з'явитися до ТЦК за відповідним документом. Варто зазначити, що процедура не означає знімання і виключення з військового обліку – працівники не перестають бути військовозобов'язаними й зобов’язані виконувати умови військового обліку.

Компанія продовжує надати військомату необхідні дані про робітника, а той, своєю чергою, має регулярно з'являтися у ТЦК для оновлення даних. Таким особам можуть вручити повістку – вона потрібна для уточнення наявної інформації.

Хто може бронювати співробітників

Перш за все, отримати відстрочку можуть працівники підприємств критичної інфраструктури або які виконують спеціальні завдання для оборони України або забезпечення діяльності чогось, що займається обороною. Таку заявку розглядають швидше – до 10 робочих днів з дня отримання документа. Організація має підпадати під критерії зі списку:

проводять підтримку та супровід інвестиційних проектів відповідно до рішення Кабінету Міністрів України або Міністерства економіки;

проводять відповідно до законів України реалізації державної політики, за формування якої відповідає Міністерство економіки;

отримують фінансову державну підтримку у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконують роботи або надають послуги для Міністерства економіки на договірних засадах, але лише у разі, якщо такі договори укладено на строк не менше шести місяців;

знаходиться безпосередньо у сфері управління Мінекономіки та виконує державні замовлення;

провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Міністерство економіки;

здійснює такий вид виробництва або надає такі послуги, які забезпечують потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Також на бронювання можуть розраховувати робітники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Для отримання статусу критично важливих компанія має підпадати під 3 критерії зі списку, однак у певних випадках їх кількість може скоротитися до 2. Критерії ж виглядають так:

загальна сума податків, зборів та платежів, нарахованих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик перевищує 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до затвердженого Урядом переліку таких об'єктів державної власності;

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Перелік таких об'єктів встановлюється органами виконавчої влади, іншими державними органами за визначеними критеріями;

відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом Дія Сіті.

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