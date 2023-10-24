Больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности: в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.