В Департаменте кадровой политики рассказали, какие есть отличия в порядке прохождения военной службы по контракту и мобилизации.
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Главные отличия между службой по контракту и мобилизации
Среди отличий в порядке прохождения указанных видов службы во время действия военного положения:
- сроки;
- командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения;
- основания увольнения с военной службы (статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").
|Военная служба по контракту
|Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
|Служба истекает в срок, указанный в контракте, или после оглашения решения о демобилизации.
|Служба истекает в сроки, определенные Указом Президента Украины.
|Военнослужащие могут быть командированы в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе.
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Больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности: