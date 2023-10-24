В Департаменте кадровой политики рассказали, какие есть отличия в порядке прохождения военной службы по контракту и мобилизации.

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Главные отличия между службой по контракту и мобилизации

Среди отличий в порядке прохождения указанных видов службы во время действия военного положения:

  • сроки;
  • командировки в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения;
  • основания увольнения с военной службы (статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе").
Военная служба по контракту Военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
Служба истекает в срок, указанный в контракте, или после оглашения решения о демобилизации. Служба истекает в сроки, определенные Указом Президента Украины.
Военнослужащие могут быть командированы в государственные органы, предприятия, учреждения, организации, государственные и коммунальные учебные заведения для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе.

Больше оснований увольнения с военной службы по таким семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу), в частности:

  • в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
  • пребывания на содержании военнослужащего трех и более детей младше 18 лет.