Більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), зокрема:

• у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

• перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.