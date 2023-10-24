У Департаменті кадрової політики розповіли, які є відмінності в порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією.
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Головні відмінності між службою за контрактом і мобілізацією
Серед відмінностей у порядку проходження зазначених видів служби під час дії воєнного стану:
- строки;
- відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів;
- підстави звільнення з військової служби (стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").
|Військова служба за контрактом
|Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період
|Служба закінчується у строк, зазначений у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.
|Служба закінчується у строки, визначені Указом Президента України.
|Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки з залишенням на військовій службі.
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Більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), зокрема:
• у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
• перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.