На скамье подсудимых оказался ранее не судимый житель Балаклеи, полгода убегавший от мобилизации, передает 24 Канал.

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Пять месяцев убегал от призыва

Повестку осужденный получил 7 февраля 2023 по месту работы. После чего мужчина прошел ВВК, признавшую его годным к военной службе. Уже 11 февраля он получил боевую повестку, однако на место прохождения военной службы не явился, а начал скрываться от призыва на даче своего товарища. Таким образом, мужчине удалось избегать мобилизации в течение пяти месяцев. В июле этого года, когда он вернулся домой, его уже ждали правоохранители с уведомлением о подозрении.

Как объяснил свой поступок уклоняющийся и что решил суд

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и искренне раскаялся. Он объяснил свой поступок тем, что не смог бы взять в руки оружие и нацелить его на другого человека.

Судья признал жителя Балаклеи виновным в уклонении от мобилизации во время военного положения и приговорил к 3 годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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