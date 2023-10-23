Нужно ли сниматься с воинского учета 20-летнему студенту, получившему от миграционной службы разрешение на выезд за границу на постоянное место жительства, и могут ли его мобилизовать, объяснила юрист Неля Романенко.
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Нужно ли студенту сняться с военного учета
Юрист отметила, что 20 лет – это возраст призывников, а не военнообязанных, призываемых на военную службу. В то же время добавила, что следует уточнить важный момент. В частности, во время прохождения ВВК в 18 лет признавали годным или ограниченно годным.
Если пригодным – все ок, если ограничено – могут быть проблемы. Могут не снять с учета. Фактически существует определенная правовая коллизия в данном случае. Должны снять, но на практике – всячески пытаются тянуть до шести месяцев (срок действия разрешения миграционной службы), а то и вовсе категорически отказывают,
– объяснила Неля Романенко.
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Кому из студентов разрешили выезд за границу
- Заметим, что 5 сентября 2023 вступила в силу норма относительно возможности выезда за границу студентов и курсантов украинских учебных заведений.
- Впрочем, соответствующие изменения касаются только тех, кто следует для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения.
- "Только этой категории лиц – курсантам и студентам по наличию подтвержденных документов пограничники обеспечат выезд за границу", – отмечал спикер ГПСУ Андрей Демченко.