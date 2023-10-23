Чи треба зніматися з військового обліку 20-річному студенту, який отримав від міграційної служби дозвіл на виїзд за кордон на постійне місце проживання, і чи можуть його мобілізувати, пояснила юристка Неля Романенко.
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Чи потрібно студенту знятися з військового обліку
Юристка зауважила, що 20 років – це вік призовників, а не військовозобов'язаних, яких призивають на військову службу. Водночас додала, що варто уточнити важливий момент. Зокрема, під час проходження ВЛК у 18 років визнавали придатним чи обмежено придатним.
Якщо придатним – то все ок, якщо обмежено – можуть бути проблеми. Можуть не зняти з обліку. Фактично існує певна правова колізія у даному випадку. Мають зняти, але на практиці – всіляко намагаються тягнути до шести місяців (строк дії дозволу міграційної служби), а то й зовсім категорично відмовляють,
– пояснила Неля Романенко.
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Кому зі студентів дозволили виїзд за кордон
- Зауважимо, що 5 вересня 2023 набула чинності норма щодо можливості виїзду за кордон студентів і курсантів українських закладів освіти.
- Втім, відповідні зміни стосуються лише тих, хто прямує для проходження практичної льотної підготовки в іноземні навчальні заклади.
- " Тільки цій категорії осіб – курсантам та студентам за наявністю підтверджених документів прикордонники забезпечать виїзд за кордон", – зазначав речник ДПСУ Андрій Демченко.