Во Львовской области военнообязанный мужчина сел на 3 года за уклонение от мобилизации и суда. Еще он должен оплатить 3028 гривен за проведение экспертизы. Об этом говорится в приговоре Дрогобычского районного суда.

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Что установил суд

Согласно данным судебного расследования, житель Львовщины был признан годным к службе в рядах ВСУ еще в октябре 2022 года. 26 октября того же года его ждали в ТЦК и СП, однако военнообязанный мужчина туда не пришел.

В марте 2023 года он получил две повестки. Еще одну повестку ему вручили 7 августа 2023 года. Всего после полномасштабного вторжения России в Украину у него собралось около 5 повесток. Когда дело дошло до суда, мужчина стал уклоняться и от него. Поэтому его объявляли в розыск.

Как отреагировал призывник

Мужчина сказал, что проживает в Бориславе, а ТЦК и СП, в который его приглашали, расположен в Дрогобыче. Свое отсутствие в военкомате 26 октября прошлого года он объяснил объявленой в тот день воздушной тревогой и проблемами с транспортом, из-за которых ему не удалось добраться до другого города. По его мнению, он не обязан был посещать ТЦК и СП в другое время, помимо того, что указано в повестке.

Свое отсутствие в военкомате 3 марта 2023 года он снова объяснил воздушной тревогой. По его словам, в тот день ему просто дали повестку на 8 марта того же года. По словам призывника, когда он посетил военкомат в Международный женский день, то ему сообщили о якобы открытом против него уголовном производстве. Поэтому мужчина решил просто уйти домой.

7 августа 2023 года мужчина получил еще одну повестку, однако не стал идти в военкомат. На этот раз он объяснил поступок болью в зубе. На суде военнообязанный подтвердил получение около 5 повесток, категорически отрицал свою вину, обвинил во всем сотрудников ТЦК и следствие, а также добавил, что хочет мира.

Что сказали в ТЦК

Военком заявил, что звонил этому мужчине, когда тот не пришел 26 октября прошлого года. По его словам, призывник заявил, что не придет, потому что на тот момент он не находился в Дрогобыче. Сотрудник ТЦК и СП отметил, что если бы призывник сообщил ему о проблемах с транспортом, то за ним бы выехали и привезли в военкомат.

По его словам, во время воздушной тревоги призывников в ТЦК и СП приглашают в укрытие, а гражданских просят покинуть военкомат. Также он и еще один сотрудник ТЦК и СП заявили, что этот мужчина пришел к ним в феврале 2023 года, а повестки за март и август того же года он проигнорировал.

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