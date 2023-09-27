У Львівській області військовозобов'язаний чоловік сів на 3 роки за ухилення від мобілізації та суду. Ще він має сплатити 3028 гривень за проведення експертизи. Про це мовиться у вироку Дрогобицького районного суду.
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Що встановив суд
Згідно із даними судового розслідування, жителя Львівщині визнали придатним до служби у лавах ЗСУ ще у жовтні 2022 року. 26 жовтня того ж року його чекали в ТЦК і СП, однак військовозобов'язаний чоловік туди не завітав.
У березні 2023 року він отримав дві повістки. Ще одну повістку йому вручили 7 серпня 2023 року. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нього назбиралося близько 5 повісток. Коли справа дійшла до суду, чоловік став ухилятися і від нього. Через це його оголошували у розшук.
Як відреагував призовник
Чоловік сказав, що мешкає у Бориславі, а ТЦК і СП, до якого його запрошували, розташований у Дрогобичі. Свою відсутність у військкоматі 26 жовтня минулого року він пояснив повітряною тривогою, яка лунала у той день, та проблемами з транспортом, через які йому не вдалося дістатися іншого міста. На його думку, він не був зобов'язаний відвідувати ТЦК і СП в інший час, ніж той, який визначено у повістці.
Свою відсутність у військкоматі 3 березня 2023 року він знову пояснив повітряною тривогою. За його словами, в той день йому просто дали повістку на 8 березня того ж року. Зі слів призовника, коли він завітав до військкомату у Міжнародний жіночий день, то йому повідомили про нібито відкрите проти нього кримінальне провадження. Тому чоловік вирішив просто піти додому.
7 серпня 2023 року чоловік отримав ще одну повістку, однак не став йти до військкомату. Цього разу він пояснив вчинок біллю у зубі. На суді військовозобов'язаний підтвердив отримання близько 5 повісток, категорично заперечив свою вину, звинуватив у всьому співробітників ТЦК та слідство, а також додав, що хоче миру.
Що сказали в ТЦК
Військком заявив, що дзвонив цьому чоловікові, коли той не прийшов 26 жовтня минулого року. З його слів, призовник заявив, що не прийде, бо на той момент він не перебував у Дрогобичі. Співробітник ТЦК і СП зауважив, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним би виїхали та привезли до військкомату.
За його словами, під час повітряної тривоги призовників у ТЦК і СП запрошують до укриття, а цивільних просять покинути військкомат. Також він та ще один співробітник ТЦК і СП заявили, що цей чоловік прийшов до них лише у лютому 2023 року, а повістки за березень та серпень того ж року він проігнорував.
Схожі випадки в Україні
- Нещодавно у Хмельницькій області чоловік після проходження ВЛК спробував підробити документи. Він змінив слово "придатний" на "непридатний", дописавши дві букви у медичній карті. Через це йому загрожує кримінальне покарання.
- Раніше на Волині чоловік отримав повістку, але не прийшов до ТЦК і СП. Він пізніше розкаявся та пояснив свій вчинок тим, що саме в той день пас корів. Суд замінив йому 3 роки позбавлення волі на іспитовий строк терміном на 1 рік.