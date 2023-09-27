У Львівській області військовозобов'язаний чоловік сів на 3 роки за ухилення від мобілізації та суду. Ще він має сплатити 3028 гривень за проведення експертизи. Про це мовиться у вироку Дрогобицького районного суду.

Читайте також До теми Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки відмовитися від призову до ЗСУ

Що встановив суд

Згідно із даними судового розслідування, жителя Львівщині визнали придатним до служби у лавах ЗСУ ще у жовтні 2022 року. 26 жовтня того ж року його чекали в ТЦК і СП, однак військовозобов'язаний чоловік туди не завітав.

У березні 2023 року він отримав дві повістки. Ще одну повістку йому вручили 7 серпня 2023 року. Загалом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в нього назбиралося близько 5 повісток. Коли справа дійшла до суду, чоловік став ухилятися і від нього. Через це його оголошували у розшук.

Як відреагував призовник

Чоловік сказав, що мешкає у Бориславі, а ТЦК і СП, до якого його запрошували, розташований у Дрогобичі. Свою відсутність у військкоматі 26 жовтня минулого року він пояснив повітряною тривогою, яка лунала у той день, та проблемами з транспортом, через які йому не вдалося дістатися іншого міста. На його думку, він не був зобов'язаний відвідувати ТЦК і СП в інший час, ніж той, який визначено у повістці.

Свою відсутність у військкоматі 3 березня 2023 року він знову пояснив повітряною тривогою. За його словами, в той день йому просто дали повістку на 8 березня того ж року. Зі слів призовника, коли він завітав до військкомату у Міжнародний жіночий день, то йому повідомили про нібито відкрите проти нього кримінальне провадження. Тому чоловік вирішив просто піти додому.

7 серпня 2023 року чоловік отримав ще одну повістку, однак не став йти до військкомату. Цього разу він пояснив вчинок біллю у зубі. На суді військовозобов'язаний підтвердив отримання близько 5 повісток, категорично заперечив свою вину, звинуватив у всьому співробітників ТЦК та слідство, а також додав, що хоче миру.

Що сказали в ТЦК

Військком заявив, що дзвонив цьому чоловікові, коли той не прийшов 26 жовтня минулого року. З його слів, призовник заявив, що не прийде, бо на той момент він не перебував у Дрогобичі. Співробітник ТЦК і СП зауважив, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним би виїхали та привезли до військкомату.

За його словами, під час повітряної тривоги призовників у ТЦК і СП запрошують до укриття, а цивільних просять покинути військкомат. Також він та ще один співробітник ТЦК і СП заявили, що цей чоловік прийшов до них лише у лютому 2023 року, а повістки за березень та серпень того ж року він проігнорував.

Схожі випадки в Україні