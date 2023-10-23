Руководитель развития электронных услуг Дия в команде Минцифры Мстислав Баник официально подчеркнул, что в Дии повесток не будут выдавать.

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Повесток в Дии не предполагается

Комментируя сообщения в соцсетях, в Дии в очередной раз подчеркнули, что через приложение повестки не будут выдаваться.

В Дии повестки не планируются, не рассматриваются и не нужно паниковать и верить никаким фейкам на этот счет,

– подчеркнул Мстислав Баник.

Также он отметил, что в приложении до сих пор не отображаются разрешения на оружие. В настоящее время в Дии сотрудничают с МВД, чтобы решить этот вопрос.

Мы с МВД продолжаем работать над тем, чтобы максимальное количество владельцев оружия могли получить свои разрешения без дополнительных поездок и верификации документов и так далее. Подождите, процесс еще идет,

– сказал он.

В Дии можно будет проверить, включены ли вы в реестр военнообязанных

В Украине создали реестр Оберег – это электронный реестр военнообязанных. Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

Граждане тоже будут иметь доступ к этому реестру через приложение Дия – в нем можно будет подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить наличие данных о включении себя в реестр.