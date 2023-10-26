Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що справді багато людей пішли здобувати другу вищу освіту для того, щоб уникнути мобілізації. Він також пояснив, що змінить ухвалення нового проєкту закону, пише 24 Канал.

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Народний депутат сказав, що справді під час війни певна кількість людей раптово вирішила здобути другу вищу освіту. За його словами, достатньо велика частина цих студентів пішли вчитись для того, щоб уникнути мобілізації.

Але якщо надалі ця заборона буде узаконена, я не думаю, що це суттєво вплине на мобілізаційний ресурс (це навряд чи будуть дуже великі цифри). По-друге, Конституція забороняє зворотну дію закону. Тобто заборонити людям (здобувати другу вищу освіту – 24 Канал), які вже зробили цей крок – я не уявляю, як це можна буде зробити,

– пояснив політик.

Варто зауважити, що Сергій Рахманін також пояснював, чому обговорюють мобілізацію молодих. Зокрема, цього вимагають певні характеристики бою. Так, бійцям треба йти на штурмові дії 8 – 10 кілометрів пішки зі зброєю, боєкомплектом, харчуванням, бронежилетом і майже без паузи починати штурм. Це доволі важке навантаження для старших чоловіків.

Окрім того, нардеп сказав, що зараз війна стає більш сучасною. Зокрема, військові використовують дрони та комп’ютерні програми.

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