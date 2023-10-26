Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю "Українській правді" розповів, що потребу в необхідній кількості людей, включно з молодими, визначає Генштаб, пише 24 Канал.

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Чи треба зменшувати вік призовників

Народний депутат розповів, що говорять про те, щоб мобілізовувати більш молодих тому, що цього вимагають певні характеристики бою.

Наприклад, штурмові дії, коли особовий склад викидається за 8 – 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі іде, тягнучи на собі десятки кілограмів: зброю, боєкомплекти, харчування, бронежилети. Вони долають пішки цю відстань і практично без паузи починають штурмові дії. Якщо людині, умовно кажучи, 55 чи 57, це для нього достатньо важке випробування,

– пояснив нардеп.

Окрім того, за його словами, наразі війна стає більш сучасною. Адже українські військові застосовують безпілотники, комп'ютерні програми. Своєю чергою це потребує більших навичок і, відповідно, людей, які мають ці навички або можуть легше цьому навчитися. За словами нардепа, людину, яка щойно опанувала телефон, дуже важко швидко навчити якимось практичним речам роботи з певними комп'ютерними програмами.

Ще одна дуже важлива обставина, про яку не слід забувати: військові (насамперед ТЦК) не мають чіткого уявлення про стан мобілізаційного ресурсу. У нас є система "Оберіг" – електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників. Насправді – це база даних, яка бралася з паперової документації та вручну вбивалася в реєстри, але чіткої картинки вона не дає,

– пояснив політик.

За його словами, були випадки, коли людина, яка значилась десь у Дрогобичі, за цей час встигла попрацювати в Чернівцях, Києві, виїхала в Польщу, повернулася, воює і вже навіть могла загинути, а їй приходять повістки за місцем проживання з вимогою з'явитися в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"Тобто чітко порахувати людей, які мають стояти на обліку і теоретично підлягають потенційно мобілізації, ТЦК не можуть", – пояснив нардеп.

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