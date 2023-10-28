Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский объяснил 24 Каналу, что для того, чтобы применять какие-то санкции в отношении лиц, которые незаконно выехали с территории Украины, необходимо юридически установить факт незаконного пересечения границы. Так, должно быть административное или уголовное правонарушение.

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Получит ли такая инициатива поддержку

То есть для этого нужно зарегистрировать соответствующее правонарушение в органах досудебных расследований или органах, имеющих право рассматривать административные правонарушения.

Сама инициатива платить средства за то, что человек находится за границей, на мой взгляд, достаточно дискуссионная. Говорить о том, что эта инициатива найдет поддержку в нашем комитете или комитете по вопросам правоохранительной области – я не готов,

– заметил народный депутат.

Могут ли разрешить военнообязанным выезжать за деньги

Вениславский сообщил, что инициатива разрешить военнообязанным уезжать из Украины на время за деньги рассматривается еще с первых дней войны. Однако она тоже не имела поддержки. Ведь так выходит, что мы ставим в зависимость исполнение конституционного долга от денег.

Фактически говорится о возможности откупиться от военной службы за определенную сумму денег. По мнению народного депутата, у этой инициативы нет шансов на поддержку.

"Фактически так мы разделяем людей на богатых и бедных, когда богатый может не служить, а бедный должен быть мобилизован", – объяснил Вениславский.

Кто может законно выехать за границу

В условиях военного положения есть ряд военнообязанных, которые могут законным способом выехать с территории Украины. Речь идет о:

мужчинах с инвалидностью;

мужчинах, имеющих жену с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, у которых один из родителей (или родителей жены) имеет инвалидность I или II группы;

родителях, опекунах, попечителях, приемных родителях, родителях-воспитателях ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителях, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчинах, нуждающихся в постоянном уходе;

попечителях лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

В то же время выехавшие мужчины призывного возраста, сопровождая одного из вышеупомянутых лиц, обязаны вернуться в Украину не позднее возвращения человека, которого они сопровождали.