В ефірі 24 Каналу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський сказав, настільки масовим в Україні стало навчання у вишах чоловіків зрілого віку та яка імовірність того, що відстрочку від мобілізації для студентів скасують.
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"На жаль, є факти зловживання. Я не можу сказати, що вони мають поодинокий характер", – зазначив Веніславський.
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Будуть нововведення
На початку вересня 2023 року Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову для студентів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту. Відповідно мобілізовувати не можна буде лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.
У комітеті законопроєкт поки що не розглядали, тому я наразі не можу сказати, коли ця ініціатива буде предметом розгляду парламенту. Однак дискусії ідуть. Міністерство освіти та науки також приєдналося до цього процесу. З метою уникнення зловживань у цьому напрямку будуть вжиті нововведення,
– додав народний депутат.
За даними Міністерства освіти та науки, від початку повномасштабного вторгнення в Україні практично вдвічі збільшилася кількість осіб, які у зрілому віці почали здобувати освіту на денній або дуальній формі навчання. Близько 50 – 60 тисяч осіб скористалися правом передбаченим законом про відстрочку від призову.
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