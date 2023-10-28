В ефірі 24 Каналу народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський сказав, настільки масовим в Україні стало навчання у вишах чоловіків зрілого віку та яка імовірність того, що відстрочку від мобілізації для студентів скасують.

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"На жаль, є факти зловживання. Я не можу сказати, що вони мають поодинокий характер", – зазначив Веніславський.

Зверніть увагу! В Україні відстрочку від мобілізації можуть отримати студенти не старше 30 років. Навчання потрібно розпочати не пізніше року досягнення 30 років. До прикладу, якщо в січні виповнилося 30 років, а чоловік вступив до вишу у вересні, то він має право на відстрочку.

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Будуть нововведення

На початку вересня 2023 року Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову для студентів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту. Відповідно мобілізовувати не можна буде лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.

У комітеті законопроєкт поки що не розглядали, тому я наразі не можу сказати, коли ця ініціатива буде предметом розгляду парламенту. Однак дискусії ідуть. Міністерство освіти та науки також приєдналося до цього процесу. З метою уникнення зловживань у цьому напрямку будуть вжиті нововведення,

– додав народний депутат.

За даними Міністерства освіти та науки, від початку повномасштабного вторгнення в Україні практично вдвічі збільшилася кількість осіб, які у зрілому віці почали здобувати освіту на денній або дуальній формі навчання. Близько 50 – 60 тисяч осіб скористалися правом передбаченим законом про відстрочку від призову.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується з педагогом, а практичні заняття проходять на виробництві.

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