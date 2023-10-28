В эфире 24 Канала народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сказал, настолько массовым в Украине стало обучение в вузах мужчин зрелого возраста и какая вероятность отсрочки от мобилизации для студентов.

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"К сожалению, есть факты злоупотребления. Я не могу сказать, что они носят единичный характер", – отметил Вениславский.

Обратите внимание! В Украине отсрочку от мобилизации могут получить студенты не старше 30 лет. Учебу нужно начать не позднее года достижения 30 лет. К примеру, если в январе исполнилось 30 лет, а мужчина поступил в вуз в сентябре, он имеет право на отсрочку.

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Будут нововведения

В начале сентября 2023 года Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, предусматривающий отмену отсрочки от призыва для студентов с 30-летнего возраста, получающих еще одно образование. Соответственно, мобилизовывать нельзя будет только студентов до 30 лет, которые получают или повышают уровень образования.

В комитете законопроект пока не рассматривали, поэтому я пока не могу сказать, когда эта инициатива будет предметом рассмотрения парламента. Однако дискуссии идут. Министерство образования и науки присоединилось к этому процессу. Во избежание злоупотреблений в этом направлении будут приняты нововведения,

– добавил народный депутат.

По данным Министерства образования и науки, с начала полномасштабного вторжения в Украине практически вдвое увеличилось количество лиц, которые в зрелом возрасте начали получать образование на дневной или дуальной форме обучения. Около 50 – 60 тысяч человек воспользовались правом, предусмотренным законом об отсрочке от призыва.

Дуальная форма получения образования – это способ обучения, по которому теоретический материал овладевают с педагогом, а практические занятия проходят на производстве.

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