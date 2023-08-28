Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу про те, що наразі в Україні є дилема. З одного боку маємо дотримуватись демократичних стандартів та провести вибори. Але враховуючи правовий чинник, вибори під час воєнного стану в країні неможливі.

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Війна триває не тільки за територію

Він наголосив, що провести їх можливо за умови або внесення змін до закону про воєнний стан, або призупинення дії воєнного стану на період проведення передвиборчої кампанії та виборів.

Західні країни наголошують на необхідності проведення виборів, адже змінність влади є однією з прерогатив функціювання демократичних інституцій,

– зазначив політолог..

Водночас вибори в демократичних суспільствах пов'язані з критикою влади її опонентами, а також дискусіями, дебатами.

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Проте сьогодні ми не можемо собі це дозволити, тому що будь-яка критика може зашкодити єдності в державі,

– підкреслив Тарас Семенюк.

Крім того, важливо розуміти, що ця війна триває не тільки за територію, але й за перспективу та життя демократії. Тому, як зауважив політолог, ЄС і США хочуть довести, що демократія може працювати навіть під час військового конфлікту. А сила України полягає в тому, що попри війну демократичні процеси тут не зупиняються.

Важливо! Президент ПАРЕ Тіні Кокс вважає, що Україна має підготуватись та провести вибори попри ситуацію в країні. Він наголосив, що ухвалення цього рішення за українським парламентом, Урядом та народом. Водночас Рада Європи допомагатиме в проведенні виборчих процесів. На думку Кокса, Україна може змінити Конституцію та скасувати воєнний стан на період проведення виборів.

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