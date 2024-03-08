По его словам, для проведения выборов нужно было бы менять законодательство. Нынешние законы не позволяют переизбирать власть во время военного положения.
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Зеленский о выборах
Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы,
– констатировал Зеленский.
Кроме этого президент акцентировал и на других проблемах, которые мешают проведению выборов. Он отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.
Также важным является аргумент, что необходима отдельная инфраструктура для голосования украинцев за рубежом. В этом нуждались бы 7 миллионов украинцев.
Вопрос выборов президента
- Западные СМИ пишут, что с приближением даты выборов Кремль планирует ИПСО против президента Украины. Цель этой кампании – подорвать доверие общества к главе государства, особенно в глазах военных.
- В ГУР рассказали, что российская информационная спецоперация достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года. Она получила название "Майдан-3". Общий бюджет операции составил 1,5 миллиарда долларов – это абсолютный рекорд. Цель врага – до июня расшатать ситуацию и захватить Восток.
- В то же время Центральная избирательная комиссия считает, что никаких проблем с легитимностью Президента Владимира Зеленского после 20 мая не существует. Он имеет право занимать должность до окончания военного положения. После – в течение 30 дней должны быть назначены выборы.