По его словам, для проведения выборов нужно было бы менять законодательство. Нынешние законы не позволяют переизбирать власть во время военного положения.

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Зеленский о выборах

Для того, чтобы провести выборы в военное время в Украине надо изменить соответствующее законодательство. В военное время нельзя проводить выборы,

– констатировал Зеленский.

Кроме этого президент акцентировал и на других проблемах, которые мешают проведению выборов. Он отметил, что важно уважение к военным, которые сейчас находятся на фронте, ведь они также должны иметь право проголосовать.

Также важным является аргумент, что необходима отдельная инфраструктура для голосования украинцев за рубежом. В этом нуждались бы 7 миллионов украинцев.

Вопрос выборов президента