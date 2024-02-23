Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Fox News. По его словам, сейчас он имеет наибольшую поддержку среди населения.

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Сейчас я имею наибольшую поддержку в обществе. Поэтому если мы проведем выборы сейчас, то люди выберут меня. Поэтому не надо говорить, что я пытаюсь удержаться у власти. Я бы выиграл выборы, если бы они состоялись,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также отметил, что перенос выборов является законным и эта норма установлена не им.

"Закон говорит, что во время военного положения нельзя проводить выборы. Это не какой-то закон, принятый при мне. Он был с самого начала", – сказал президент.

Справка. Президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы состоятся сразу после завершения военного положения.

Дискуссии относительно выборов