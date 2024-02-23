Про це глава держави розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News. За його словами, наразі він має найбільшу підтримку серед населення.

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Наразі я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Тож не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що перенесення виборів є законним і ця норма встановлена не ним.

"Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку", – сказав президент.

Довідка. Президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Секретар ради нацбезпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що вибори відбудуться одразу після завершення воєнного стану.

Дискусії щодо виборів