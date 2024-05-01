Соответствующие документы появились на сайте Офиса Президента Украины в среду вечером, 1 мая. В этом материале 24 Канал рассказывает, какие именно кадровые изменения одобрил Владимир Зеленский.

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Какие регионы получили новых глав СБУ

Николаевская область. Глава государства назначил Лысенко Николая Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Другим указом он его уволил с аналогичной должности на Волыни.

Глава государства назначил Лысенко Николая Владимировича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области. Другим указом он его уволил с аналогичной должности на Волыни. Волынская область. Главой областного управления СБУ этого региона стал Иван Львович Рудницкий. До того он занимал аналогичную должность в Полтавской области.

Главой областного управления СБУ этого региона стал Иван Львович Рудницкий. До того он занимал аналогичную должность в Полтавской области. Закарпатская область. Зеленский назначил Кононенко Сергея Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, который до того руководил СБУ в Кировоградской области.

Зеленский назначил Кононенко Сергея Васильевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области, который до того руководил СБУ в Кировоградской области. Днепропетровская область. Новым руководителем Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области стал Неведрова Дмитрий Сергеевич. Зеленский уволил его с аналогичной должности в Николаевской области.

Обратите внимание! Как понятно из приведенных выше указов, Полтавское и Кировоградское управления СБУ пока – без глав.

До того от 29 августа 2023 года Закарпатское управление СБУ было без руководителя, когда Владимир Зеленский уволил с должности Борзилова Евгения Викторовича.

Кроме того, от 7 февраля 2023 года Днепропетровское управление СБУ не имело руководителя, поскольку Лысак Сергей Петрович стал председателем ОВА региона.

Также уволили Илью Витюка

Вместе с соответствующими указами о кадровых перестановках в управлениях СБУ в 6 регионах появился документ об увольнении Витюка Ильи Анатольевича. Он был в должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Журналисты издания "Следствие.Инфо" выяснили в апреле 2024 года, что жена чиновника Юлия во время полномасштабной войны могла купить квартиру премиум-класса на Печерске в Киеве за более чем 20 миллионов гривен. В пресс-службе СБУ тогда указали, что Юлия Витюк является частным предпринимателем.

Через некоторое время расследователи выпустили видео, в котором отметили: на их журналиста пытались осуществлять давление через работников ТЦК. В независимом агентстве предположили, что за этим стояли определенные лица СБУ, намекая на Илью Витюка о котором вышел материал.

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После проверки из-за общественного резонанса Витюка отстранили от исполнения обязанностей и отправили выполнять боевые задачи на фронте совместно с Центром специальных операций "А", что также известен как элитное спецподразделение СБУ "Альфа".