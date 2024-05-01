Відповідні документи з'явилися на сайті Офісу Президента України у середу ввечері, 1 травня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, які самі кадрові зміни схвалив Володимир Зеленський.

Дивіться також Після декількох скандалів: Зеленський звільнив керівника департаменту кібербезпеки СБУ

Які регіони отримали нових голів СБУ

Миколаївська область. Глава держави призначив Лисенка Миколу Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Іншим указом він його звільнив з аналогічної посади на Волині.

Глава держави призначив Лисенка Миколу Володимировича начальником Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Іншим указом він його звільнив з аналогічної посади на Волині. Волинська область. Очільником обласного управління СБУ цього регіону став Іван Львович Рудницький. До того він обіймав аналогічну посаду в Полтавській області.

Очільником обласного управління СБУ цього регіону став Іван Львович Рудницький. До того він обіймав аналогічну посаду в Полтавській області. Закарпатська область. Зеленський призначив Кононенка Сергія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, що до того керував СБУ в Кіровоградській області.

Зеленський призначив Кононенка Сергія Васильовича начальником Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, що до того керував СБУ в Кіровоградській області. Дніпропетровська область. Новим керівником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області став Нєвєдрова Дмитро Сергійович. Зеленський звільнив його з аналогічної посади в Миколаївській області.

Зверніть увагу! Як зрозуміло з наведених вище указів, Полтавське та Кіровоградське управління СБУ поки – без голів.

До того від 29 серпня 2023 року Закарпатське управління СБУ було без очільника, коли Володимир Зеленський звільнив з посади Борзілова Євгена Вікторовича.

Крім того, від 7 лютого 2023 року Дніпропетровське управління СБУ не мало керівника, оскільки Лисак Сергій Петрович став головою ОВА регіону.

Також звільнили Іллю Вітюка

Разом з відповідними указами щодо кадрових перестановок в управліннях СБУ у 6 регіонах з'явився документ про звільнення Вітюка Іллі Анатолійовича. Він був на посаді начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Журналісти видання "Слідство.Інфо" з'ясували у квітні 2024 року, що дружина чиновника Юлія під час повномасштабної війни могла купити квартиру преміумкласу на Печерську в Києві за понад 20 мільйонів гривень. У пресслужбі СБУ тоді вказали, що Юлія Вітюк є приватною підприємицею.

Через певний час розслідувачі випустили відео, у якому зазначили: на їхнього журналіста намагалися здійснювати тиск через працівників ТЦК. У незалежній агенції припустили, що за цим стояли певні особи СБУ, натякаючи на Іллю Вітюка про якого вийшов матеріал.

Дивіться також Скандал з повісткою журналісту "Слідство․Інфо": Сирський наказав провести перевірку

Після перевірки через суспільний резонанс Вітюка відсторонили від виконання обов'язків та відправили виконувати бойові завдання на фронті спільно з Центром спеціальних операцій "А", що також відомий як елітний спецпідрозділ СБУ "Альфа".