Відповідний указ опублікували на сайті президента. Володимир Зеленський ухвалив це рішення 1 травня.
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Він став героєм розслідування
За два дні до вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо", 4 квітня редакція опублікувала розслідування, в якому ішлось, що дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру у житловому комплексі преміум-класу на столичному Печерську. При цьому згідно з декларацією за квартиру сплатили 12,8 мільйона гривень, а ринкова ціна такого житла – понад 20 мільйонів гривень.
Уже 6 квітня в агенції заявили, що на автора розслідування – журналіста Євгенія Шульгата намагалися тиснути за допомогою працівників ТЦК. У "Слідство․Інфо" не виключали, що певні посадові особи хотіли використати повістку як помсту.
Раніше Вітюка відсторонили
- Вдень 9 квітня керівник СБУ Василь Малюк ухвалив рішення про відсторонення Іллі Вітюка. Це було потрібно на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".
- У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".
- Крім того, в СБУ висловили повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу.