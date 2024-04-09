Вдень 9 квітня керівник СБУ Василь Малюк ухвалив рішення про вітосронення Іллі Віиюка. Це потрібно на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".

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Проходитиме службу в бойовому підрозділі

У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".

Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань,

– мовиться в повідомленні.

СБУ висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу.

Розслідування "Слідство.інфо"