Вдень 9 квітня керівник СБУ Василь Малюк ухвалив рішення про вітосронення Іллі Віиюка. Це потрібно на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами "Слідство-інфо".
Дивіться також СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед фігурантів – мобілізований депутат
Проходитиме службу в бойовому підрозділі
У пресслужбі уточнили, що за рішенням голови СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А".
Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань,
– мовиться в повідомленні.
СБУ висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу.
Розслідування "Слідство.інфо"
- Українська розслідувальна редакція заявила, що на її журналіста намагалися здійснювати тиск через працівників ТЦК. Ситуацію прокоментував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
- Головнокомандувач Збройних Сил наголосив, що результати перевірки, яку доручили провести генералові-лейтенанту Олександрові Павлюку, визначить подальшу долю цієї справи. Він є командувачем Сухопутних військ.
- Сирський зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб, дякуючи українським ЗМІ за антикорупційну діяльність.