Днем 9 апреля руководитель СБУ Василий Малюк принял решение об отстранении Ильи Вииюка. Это нужно на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами “Слидство-инфо”.

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Будет проходить службу в боевом подразделении

В пресс-службе уточнили, что по решению председателя СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, который выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

Сейчас он командирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач,

– говорится в сообщении.

СБУ выражает уважение СМИ и журналистам за эффективную совместную работу.

Расследование "Слидство.инфо"