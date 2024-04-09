Днем 9 апреля руководитель СБУ Василий Малюк принял решение об отстранении Ильи Вииюка. Это нужно на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами “Слидство-инфо”.
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Будет проходить службу в боевом подразделении
В пресс-службе уточнили, что по решению председателя СБУ Витюк на время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, который выполняет оборонительные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".
Сейчас он командирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач,
– говорится в сообщении.
СБУ выражает уважение СМИ и журналистам за эффективную совместную работу.
Расследование "Слидство.инфо"
- Украинская расследовательская редакция заявила, что на ее журналиста пытались осуществлять давление через работников ТЦК. Ситуацию прокомментировал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил отметил, что результаты проверки, которую поручили провести генералу-лейтенанту Александру Павлюку, определит дальнейшую судьбу этого дела. Он является командующим Сухопутных войск.
- Сырский отметил, что Вооруженные Силы Украины осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц, благодаря украинским СМИ за антикоррупционную деятельность.