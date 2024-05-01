Соответствующий указ опубликовали на сайте президента. Владимир Зеленский принял это решение 1 мая.
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Президент Украины принял решение о кадровых перестановках. В частности, он уволил Илью Витюка с должности руководителя департамента кибербезопасности СБУ.
Соответствующий указ опубликовали на сайте президента. Владимир Зеленский принял это решение 1 мая.
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