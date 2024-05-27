Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что оккупационные войска России нанесли авиаудар по селу Богуславка, осыпав снарядами жилой двор, в результате чего двое мальчиков ранены, а пожилая женщина погибла. Также есть погибшие и раненые в селе Старица и раненые в Волчанске. А в приграничном населенном пункте Ивашки из-за подрыва погибли два человека.

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Третий день траура

Что касается удара по "Эпицентру", российские пропагандисты и здесь не удержались от лжи: сначала распространяли фейки о том, что там находились якобы наши военные. Затем начали публиковать информацию, что якобы там был склад боеприпасов.

Но каждый человек, который ежедневно проходил мимо и был посетителем "Эпицентра", может рассказать, что на самом деле там было. А те, кто живет не в Харькове, могут увидеть кадры с камер видеонаблюдения, которые опубликовали в полиции и прокуратуре относительно того, кто находился в гипермаркете на момент двух ударов КАБами.

Это уже, к сожалению, третий день траура за неполные две недели в Харькове и области: сначала база отдыха, потом типография, теперь "Эпицентр". Такие массированные и масштабные трагедии произошли именно из-за России,

– подчеркнула Анна Черненко.

Известно о 16-ти погибших в результате удара по "Эпицентру". Из них 11 уже смогли опознать, но большинство – именно по образцам ДНК, которые сдают ближайшие родные. Пять человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

В эпицентре взрыва находились около 20 человек, поэтому если посчитать 16 погибших + 5 пропавших без вести, 21 человек мог быть внутри.

Нужна защита на всех уровнях

Сама же работа по поиску тел или хотя бы их фрагментов является большой и сложной и продолжается уже третьи сутки. По данным областного управления ГСЧС, спасатели смогли проверить 30% завалов. Большие фрагменты металлоконструкции просто переносят, а землю и пепелище просеивают.

Несколько десятков человек в разных локациях разбирают завалы. Известно об одном погибшем, которого нашли в отделе гипермаркета. Его личность устанавливают по анализу ДНК, который сдают родственники.

Сейчас в больницах из-за ударов по зданию гипермаркета, центра Харькова и нескольким районам остается 21 человек. Из них два человека в очень тяжелом состоянии. Также среди пострадавших на больничной койке остается 13-летний подросток.

Международные представители ООН были на месте этой трагедии: возложили цветы, выразили поддержку и в очередной раз подчеркнули, что украинцам нужна защита на всех уровнях,

– отметила корреспондентка из Харькова.

Удар по "Эпицентру": что известно